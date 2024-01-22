Футболка за 37 тысяч: подозреваемому в краже брендовой вещи астанчанину грозит уголовный срок

В Астане задержан 19-летний подозреваемый в краже брендовой футболки. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции в Instagram, молодой парень вынес из бутика в торговом центре футболку известного бренда.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела полиции района Есиль задержан 19-летний житель города Атбасар, причастный к краже футболки "Hugo Boss" стоимостью 37 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в торговом центре парень зашел в бутик одежды и похитил футболку.

"Перед этим он отобрал несколько вещей для примерки. Находясь в кабинке и примеряя одежду, злоумышленник облачился в футболку, поверх которой надел куртку, после чего покинул помещение", - добавили в департаменте.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК, а задержанный молодой человек дал признательные показания.

Также полицией проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, ранее мы писали о случае, когда сразу две магазинные кражи попали на видео в Алматы. В первом случае в спортивном магазине украли кроссовки, во втором - были украдены товары народного потребления на сумму 45 тыс. тенге. Оба преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения. В итоге были задержаны подозреваемые - двое мужчин в возрасте 55 и 36 лет.

Мы также писали о жителе Астаны, который дважды из одного магазина вынес одежду, сняв с нее антикражные магниты. Речь идет о пропаже товара и ущербе в 150 тысяч тенге. Подозреваемый задержан. Как оказалось, ранее он уже был судим.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: