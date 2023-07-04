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Женщину и семилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Алматы

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Люди переходят дорогу по переходу
Пешеходный переход. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Женщину и семилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Алматы на улице Сатпаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции города.

Как рассказали в полиции, водитель автомашины BMW, следуя по улице Сатпаева в восточном направлении, допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшими оказались женщина 1956 года рождения и ее 7-летний внук.

"Водитель автомашины BMW, следуя по улице Сатпаева в восточном направлении, допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу.

Во избежание наезда на пешеходов, водитель BMW выехал на встречную полосу и допустил наезд на припаркованную машину марки KIA.

Пострадавшие пешеходы доставлены в медицинские учреждения. Факт ДТП будут расследуется управлением дознания ДП Алматы. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее ребенка сбили на территории ЖК в Наурызбайском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2027547-zhenschinu-i-semiletnego-rebenka-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-almaty/

Автор: Юлия Абрамова
Женщину и семилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Алматы

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