Автобусы столкнулись на БРТ в Алматы (фото)

Пробка. Фото с места ДТП: Zakon.kz

Два автобуса столкнулись на выделенной полосе для общественного транспорта на пересечении улиц Тимирязева и Гагарина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

По информации стражей порядка, инцидент произошел сегодня утром. По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие имело место на остановочном комплексе.

Оба автобуса следовали в восточном направлении по улице Тимирязева.

Авария. Фото с места ДТП: Zakon.kz

Как подчеркнули в полиции, в результате ДТП никто не пострадал. Данный факт принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.

Как уточнили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, на текущий момент дорожное движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено.

Пробка. Фото с места ДТП: Zakon.kz

Напомним, в начале февраля в Алматы произошла авария с участием автобусов - на этот раз в Алмалинском районе города. В результате ДТП пострадали несколько человек.

Стоит отметить, по информации официального сайта ДП Алматы, основной причиной подавляющего большинства ДТП является сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения. В 2022 году по вине водителей было совершено 99,9% ДТП.

Отмечалось, что каждое пятое ДТП происходит из-за несоблюдения правил маневрирования, из-за несоблюдения скоростного режима - почти в три раза меньше. Отмечается, что несоблюдение правил проезда перекрестка также является распространенной причиной аварий в Алматы.

Согласно информации Института транспорта и политики развития (ITDP), Bus Rapid Transit (BRT) - это высококачественная система автобусных перевозок, обеспечивающая быстрые, комфортные и экономически эффективные услуги на уровне метрополитена. Это достигается за счет выделенных полос движения, автобусных полос и знаковых станций, обычно расположенных по центру дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2011099-avtobusy-stolknulis-na-brt-v-almaty-foto/