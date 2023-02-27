Три автовоза столкнулись и заблокировали дорогу в Алматинской области (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

В понедельник, 26 февраля, на трассе в Алматинской области случилось массовое ДТП, заблокировавшее дорогу - столкнулись груженные автовозы, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик с места ДТП опубликовала Instagram-страница kris.p.original. На кадрах видны пострадавшие новые автомобили, которые вез автовоз, перевернутый прицеп и разбросанные коробки. Можно также увидеть, что автовозы полностью заблокировали дорогу в одном направлении.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что авария случилась примерно в 11:00 на 42-м километре автодороги "Алматы-Шелек-Хоргос".

"По предварительным данным, у 40-летнего водителя автомашины MAN произошел отрыв заднего полуприцепа, который самопроизвольно допустил наезд на стоящий автовоз DAF. Тот после удара по инерции столкнулся с автовозом марки Mercedes Benz", - рассказали правоохранители.

После столкновения MAN опрокинулся набок.

"В результате ДТП перевозимые грузы автовоза в виде автомашин получили механические повреждения. Жертв и пострадавших нет", - заключили в департаменте.

По факту произошедшего начато административное производство по статье 610 части 2 КоАП РК. Назначены необходимые экспертизы.

Согласно статье 610 Кодекса РК Об административных правонарушениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

Согласно пункту 2 этой же статьи, нарушение ПДД, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2010978-tri-avtovoza-stolknulis-i-zablokirovali-dorogu-v-almatinskoy-oblasti-video/