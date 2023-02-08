Сразу два колеса сорвало с автобуса с 35 пассажирами на трассе в СКО

Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

На трассе в Северо-Казахстанской области сразу два колеса сорвало с пассажирского автобуса. На помощь водителю поспешили полицейские, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Поздним вечером 3 февраля на территории Айыртауского района между селами Карасевкой и Укили Ыбырай у автобуса, выполнявшего рейс Петропавловск-Имантау, сорвались сразу два колеса.

Один из проезжавших мимо водителей сообщил об этом полицейским Олжасу Ильяшеву и Биржану Мукееву. Они прибыли на место происшествия.

В салоне находились 35 пассажиров - студенты, сельчане. Правоохранители организовали их эвакуацию на попутных машинах, затем помогли водителю с ремонтом автобуса, который приподняли техникой, предоставленной механизатором ТОО.

Ремонт автобуса. Фото: polisia.kz

Автобус вернулся в Петропавловск. Стражи порядка напомнили водителям о необходимости следить за техническим состоянием транспортных средств.

В МВД же говорят, что с наступлением зимнего периода движение транспорта на дорогах требует особого внимания. В соответствии с законодательством, в декабре, январе и феврале запрещается эксплуатация машин, неукомплектованных зимними шинами, которые должны устанавливаться на всех колесах.

Также полицейские призывают заблаговременно планировать маршрут движения с учетом погодных условий, отслеживать сообщения службы спасения и не выезжать на загородные трассы при ухудшении погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2008587-srazu-dva-kolesa-sorvalo-s-avtobusa-s-35-passazhirami-na-trasse-v-sko/