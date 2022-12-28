Автобус врезался в подземный переход в Алматы (видео)

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/kris_p_almata

В Алматы автобус врезался в подземный переход. В момент аварии пассажиров в автобусе не было, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В Instagram-паблике Kris­_p_almata опубликовано видео с места аварии. На кадрах можно увидеть на автобусе повреждения от столкновения.

Как сообщили в Департаменте полиции города Алматы, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 декабря, в 7:30 по проспекту Абая, между улицами Яссауи и Момышулы.

"В момент столкновения пассажиров в салоне автобуса не было. Обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками управления полиции Ауэзовского района, приступившего к расследованию факта", – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Алматы на проспекте Абая произошло столкновение автобуса и инкассаторской машины. В результате ДТП пострадал водитель инкассаторской автомашины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2003435-avtobus-vrezalsya-v-podzemnyy-perehod-v-almaty-video/