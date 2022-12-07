Пьяный водитель без прав попал в ДТП в Уральске

Пьяный водитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ВАЗ-2114" и Hyundai Santa Fe произошло в Уральске. Водитель российского авто был пьян, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Авария произошла 4 декабря ночью возле поселка Деркул. Как установили полицейские, 29-летний водитель, находясь, по заключению нарколога, в состоянии алкогольного опьянения средней степени, управлял авто "ВАЗ-2114". Он допустил столкновение с кроссовером марки Hyundai, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

Авария. Фото с места ДТП: polisia.kz

Стражи порядка выяснили, что 2 года назад решением суда 29-летний водитель был лишен права управления транспортным средством.

В настоящее время его автомобиль водворен на спецавтостоянку, а в отношении водителя ведется досудебное расследование по статье УК "Управление ТС лицом, лишенным права управления т/с находящимся в состоянии алкогольного опьянения”.

К счастью, как отметили в полиции, ДТП обошлось без жертв - пострадали только машины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2000469-pyanyy-voditel-bez-prav-popal-v-dtp-v-uralske/