Две фуры перевернулись на трассе "Ушарал – Достык" (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

На участке автотрассы "Ушарал – Достык", расположенном в Жетысуской области, перевернулись два большегруза. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

О случившемся стало известно из Instagram-паблика kris_p_tdk – его авторы опубликовали видео с места происшествия.

Полиция региона в комментариях под постом сообщила, что случай произошел на участке с 60-го по 120-й километры дороги "Ушарал – Достык" – в период, когда действовали ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта.

"Оба водители установлены и живы-здоровы. Автомашины подняты и продолжили следовать по маршруту. На сегодняшний день ситуация, связанная с погодными условиями, стабильна", – добавили в Департаменте полиции Жетысуской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2000029-dve-fury-perevernulis-na-trasse-usharal-dostyk-video/