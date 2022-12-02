Автомобиль без водителя въехал в остановку в Астане (видео)

Поврежденная в результате наезда остановка. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В пятницу, 2 декабря, в Астане автомобиль въехал в остановку. Ни водителя, ни пассажиров в машине не было, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Как рассказали в полиции, 21-летний водитель припарковал свое авто недалеко от дома и ушел, не приняв меры, исключающие самопроизвольное движение машины.

В результате автомобиль тронулся и въехал в остановку. К счастью, в это время на остановке не было людей, поэтому ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Поврежден лишь остановочный павильон.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КРКобАП "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества". Материалы направлены в суд, который и примет окончательное решение.

Полицейские, между тем, обращаются к водителям и просят их быть более бдительными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1999984-avtomobil-bez-voditelya-vehal-v-ostanovku-v-astane-video/