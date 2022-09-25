Три человека погибли, восемь пострадали в ДТП в Кызылординской области

Фото с места ДТП: t.me/POLICE_of_KZ

В субботу, 24 сентября, в Шиелийском районе Кызылординской области случилось ДТП, унесшее жизни троих человек, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

На трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли три человека, еще 8 получили различные травмы.

Иные подробности произошедшего не сообщаются.

В полиции отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении правоохранителей.

Фото с места ДТП: t.me/POLICE_of_KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989492-tri-cheloveka-pogibli-vosem-postradali-v-dtp-v-kyzylordinskoy-oblasti/