Смертельное ДТП близ Сарышагана: умерла еще одна пострадавшая

Автобус после столкновения с грузовиком. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В понедельник в Карагандинской области произошло крупное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Сайт телеканала КТК сообщает еще об одной погибшей.

Сегодня скончалась 54-летняя медсестра, за жизнь которой боролись последние три дня. Таким образом, женщина стала пятой погибшей в результате столкновения автобуса и трала на трассе "Алматы – Екатеринбург", близ поселка Сарышаган.

По данным телеканала, женщина получила серьезные травмы и находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, 19 сентября в Актогайском районе на автодороге "Алматы – Екатеринбург" столкнулись большегруз и пассажирский автобус. Оба водителя и один пассажир скончались на месте. Еще одна женщина умерла в карете "скорой".

Есть и выжившие. По данным телеканала, троих человек бортом санавиации доставили в Караганду, еще четверо проходят лечение в Балхаше.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989200-smertelnoe-dtp-bliz-saryshagana-skonchalsya-esche-odin-postradavshiy/