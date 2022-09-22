Легковушка и фура столкнулись в Костанайской области. Погибли двое

Автомобиль, поврежденный при аварии. Фото: t.me/dpkost

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло на участке трассы "Алматы – Екатеринбург" в Костанайской области, сообщает в своем официальном Telegram-канале областной департамент полиции.

Авария случилась в районе 3-х часов дня на 400-м километре трассы "Алматы – Екатеринбург".

По данным полиции, 57-летний водитель Ford выехал на "встречку", где его авто столкнулось с большегрузом под управлением 30-летнего водителя.

От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались. О состоянии людей, находившихся в фуре, информация не приводится.

"В настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 УК РК – "Нарушение ПДД", – сообщили в ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989193-voditel-i-passazhir-legkovushki-pogibli-pri-dtp-v-kostanayskoy-oblasti-foto/