Легковушка и фура столкнулись в Костанайской области. Погибли двое
Опубликовано:
Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло на участке трассы "Алматы – Екатеринбург" в Костанайской области, сообщает в своем официальном Telegram-канале областной департамент полиции.
Авария случилась в районе 3-х часов дня на 400-м километре трассы "Алматы – Екатеринбург".
По данным полиции, 57-летний водитель Ford выехал на "встречку", где его авто столкнулось с большегрузом под управлением 30-летнего водителя.
От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались. О состоянии людей, находившихся в фуре, информация не приводится.
"В настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 УК РК – "Нарушение ПДД", – сообщили в ДП Костанайской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989193-voditel-i-passazhir-legkovushki-pogibli-pri-dtp-v-kostanayskoy-oblasti-foto/