Пьяный астанчанин на угнанном Gelandewagen попал в два ДТП

Угнанный автомобиль. Кадр из видео: Polisia.kz

Дорожно-транспортные происшествия с участием угнанной машины, за рулем которой находился пьяный мужчина, произошли в Астане, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Днем, примерно в 12:15, поступило сообщение от жительницы столицы о том, что возле подъезда жилого дома по проспекту Б.Момышулы угнали ее машину марки Mercedes-Benz G 500.

Она пояснила, что оставила заведенный внедорожник открытым. Вернувшись, обнаружила, что машины нет.

В ходе изучения камер видеонаблюдения было установлено, что во дворе дома сидел мужчина и наблюдал за женщиной, которая завела машину и зашла обратно домой. Воспользовавшись этим, он сел за руль Mercedes и уехал.

После, как сообщили в полиции, этот мужчина допустил столкновение с авто Land Cruiser 200 и скрылся.

Также было зафиксировано ДТП с участием угнанного автотранспорта с автомашиной Lexus на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Байтурсынова.

Предполагаемого угонщика задержали. По результатам освидетельствования 34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

В отношении подозреваемого завели административное и уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988976-pyanyy-astanchanin-na-ugnannom-gelandewagen-popal-v-dva-dtp/