Водитель BMW разбился на трассе близ Астаны

Автомобили после ДТП близ Астаны. Фото: ДП Акмолинской области

Смертельное ДТП произошло на трассе близ Астаны. В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, 19 сентября около 07.12 часов в отдел полиции Шортандинского района поступило телефонное сообщение от дежурного столичного ЦОУ о том, что на 26 км автодороги Астана-Петропавловск произошла авария.

Предварительно установлено, что 29-летний житель Степногорска за рулем BMW, двигаясь в направлении Кокшетау, допустил столкновение с впереди идущей "ГАЗелью" под управлением 24-летнего жителя Целиноградского района.

Автомобили после ДТП близ Астаны. Фото: ДП Акмолинской области

В результате ДТП водитель легкового авто от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988740-voditel-bmw-razbilsya-na-trasse-bliz-astany/