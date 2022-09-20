Водитель грузовика сбил троих школьников в Уральске

Грузовик на месте ДТП в Уральске. Фото: polisia.kz

Водитель грузовика совершил наезд на троих школьников в Уральске. Выяснилось, что 32-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, 19 августа в 14.10 часов 32-летний водитель за рулем "ГАЗ-53" ехал по улице Доспанова в Уральске.

Напротив автобусной остановки "30-я школа" он допустил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов.

"Дети выбежали на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса. В результате ДТП несовершеннолетние 2009, 2010 и 2011 годов рождения госпитализированы в областную детскую больницу", - сообщили правоохранители.

Грузовик на месте ДТП в Уральске. Фото: polisia.kz

Медосвидетельствованием установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением марихуаны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.345 ч.1 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988662-voditel-gruzovika-sbil-troih-shkolnikov-v-uralske/