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Все находившиеся во внедорожнике люди погибли при ДТП в Жетысуской области (фото)

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Внедорожник после ДТП в Жетысуской области
Внедорожник после ДТП. Фото: ДП Жетысуской области

Близ Жаркента при опрокидывании внедорожника погибли три человека. На месте происшествия продолжают работать полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жетысуской области.

Авария произошла утром 20 сентября на 273 км автодороги Западная Европа - Западный Китай с участием Lexus 470. Внедорожник выбросило за обочину проезжей части на 50-60 метров.

ДТП в Жетысуской области
Внедорожник после ДТП. Фото: ДП Жетысуской области

В ДП Жетысуской области сообщили, что в салоне автомобиля находились двое мужчин и женщина. Все они погибли на месте происшествия.

ДТП в Жетысуской области
Внедорожник после ДТП. Фото: ДП Жетысуской области

"Уже известно, что двое из погибших являются супружеской парой 1983 и 1985 годов рождения. Личность третьего пока не установлена. На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988657-vse-nahodivshiesya-vo-vnedorozhnike-lyudi-pogibli-pri-dtp-v-zhetysuskoy-oblasti-foto/

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