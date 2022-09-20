Авто столкнулись лоб в лоб: смертельное ДТП произошло в Костанайской области (фото)

Автомобиль после ДТП в Костанайской области. Фото: polisia.kz

Смертельное ДТП произошло на трассе в Костанайской области, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Подробности аварии озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, 20 сентября в 07.40 часов на 21 км трассы республиканского значения Костанай-Аулиеколь-Сурган 39-летний водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

Здесь произошло лобовое столкновение с автомашиной Skoda под управлением 42-летнего водителя.

Автомобиль после ДТП в Костанайской области. Фото: polisia.kz

Водитель "ВАЗа" от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров и водитель Skoda были доставлены в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988636-avto-stolknulis-lob-v-lob-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-kostanayskoy-oblasti-foto/