Люди погибли при столкновении легкового авто с грузовиком в СКО

ДТП на трассе в СКО. Фото: polisia.kz

Два человека погибли в ДТП с участием легкового авто и грузовика на трассе в Северо-Казахстанской области. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, ДТП произошло днем 9 сентября на 785 км республиканской трассы Жезказган-Петропавловск, где столкнулись Audi C4 и грузовик Shacman под управлением 24-летнего жителя района имени Габита Мусрепова.

ДТП на трассе в СКО. Фото: polisia.kz

До прибытия скорой помощи на месте происшествия скончались водитель и пассажир легкового авто, жители Тимирязевского района 40 и 54 лет.

Данный факт зарегистрирован по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988486-lyudi-pogibli-pri-stolknovenii-legkovogo-avto-s-gruzovikom-v-sko/