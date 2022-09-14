50-летнюю велосипедистку насмерть сбил грузовик в Шымкенте

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В Шымкенте в понедельник, 12 сентября, случилось ДТП, в результате которого погибла 50-летняя велосипедистка – двухколесный транспорт столкнулся с грузовым авто, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

По данным полиции, водитель грузового автотранспорта, двигаясь по проспекту Тауке хана, совершил столкновение с велосипедом под управлением 50-летней жительницы города.

В результате ДТП женщина погибла на месте.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК – "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По делу назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987638-50-letnyuyu-velosipedistku-nasmert-sbil-gruzovik-v-shymkente/