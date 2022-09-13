Смертельное ДТП произошло на трассе в Костанайской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Костанайской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Костанайской области. В результате один человек погиб, а молодая женщина и полуторагодовалый ребенок доставлены в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 12 сентября около 19.30 часов на 54 км трассы Аркалык-Торгай 27-летний водитель Lada Priora не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание транспортного средства.

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Костанайской области

В результате аварии скончался 21-летний пассажир автомобиля. 26-летняя женщина и полуторагодовалый ребенок доставлены в больницу.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - пояснили в ДП Костанайской области.

Стражи порядка выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987505-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti-video/