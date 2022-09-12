Неотложка столкнулась с внедорожником в Атырау. Три человека пострадали

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В воскресенье, 11 сентября, в Атырау случилось ДТП с участием кареты скорой помощи – автомобиль медиков столкнулся с внедорожником, передает МИА "Казинформ".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию атырауской полиции, ДТП случилось примерно в 19:30 в микрорайоне Балауса: автомобиль скорой помощи выехал со второстепенной дороги и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser.

"Внедорожник двигался по главной дороге. После столкновения машина скорой помощи врезалась в ограждение дома.

В результате удара два пассажира машины скорой помощи и водитель автомобиля Toyota были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

По факту аварии начато расследование. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1987228-neotlozhka-stolknulas-s-vnedorozhnikom-v-atyrau-tri-cheloveka-postradali/