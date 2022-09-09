Локомотив протаранил легковушку в Жетысу: три человека пострадали

Фото с места ДТП: polisia.kz

В четверг, 8 сентября, в Жетысуской области случилось ДТП с участием грузового локомотива - состав столкнулся с легковым авто, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Авария произошла в Ескельдинском районе - грузовой локомотив столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2109".

"Выяснилось, что 35-летний водитель легковой автомашины, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд. Автомашину от удара протащило на 15-20 метров", - сообщили в правоохранительных органах.

В результате произошедшего пострадали три пассажира легкового автомобиля. Их всех госпитализировали с различными травмами в районную больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986929-lokomotiv-protaranil-legkovushku-v-zhetysu-tri-cheloveka-postradali/