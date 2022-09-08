Пассажир умер в больнице после ДТП в Актюбинской области

Фото с места ДТП: polisia.kz

В четверг на одной из трасс Актюбинской области произошла трагедия: в результате ДТП погиб пассажир, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

ДТП случилось сегодня, 8 сентября, в 07:30.

По данным полиции, водитель "ВАЗ-2114", двигаясь со стороны поселка Шубаркудык в направлении города Кандыагаш, не справившись с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с авто марки Nissan Teana.

В результате аварии водители и двое пассажиров данных машин были госпитализированы в Темирскую центральную районную больницу.

Как выяснилось позже, скончался один из пассажиров японского авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986863-passazhir-umer-v-bolnitse-posle-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/