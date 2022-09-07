Водитель Toyota Hilux сгорел заживо после ДТП на трассе в ЗКО

Место происшествия. Кадр из видео: ДП ЗКО

Жуткое ДТП произошло на трассе в Западно-Казахстанской области. Toyota Hilux опрокинулась в кювет и загорелась. В результате водитель погиб на месте происшествия, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 6 сентября в 18.00 часов на 55 км автодороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхын 49-летний водитель за рулем Toyota Hilux не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет.

В результате аварии мужчина и пикап сгорели. Тело водителя направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - пояснили стражи порядка.

Полицейские также опубликовали кадры с места жуткой аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986606-voditel-toyota-hilux-sgorel-zazhivo-posle-dtp-na-trasse-v-zko/