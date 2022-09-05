Подросток за рулем авто в Балхаше сбил велосипедиста и скрылся

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Подросток за рулем авто сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Стражи порядка завели 2 уголовных дела, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел в городе Балхаш. В отдел полиции поступило сообщение о ДТП: некий автомобиль, следуя по улице Советская, совершил наезд на 15-летнего подростка, который ехал на велосипеде. Его доставили в больницу с травмами.

Автомобилист, в свою очередь, скрылся с места аварии.

Вскоре патрульными полицейскими был задержан предполагаемый виновник – им оказался 17-летний парень, который является студентом одного из колледжей.

Он дал признательные показания, пояснив, что без разрешения сел за руль авто одного из родственников, чтобы покататься по городу. При этом добавил, что скрылся с места аварии, так как испугался ответственности.

"По данному факту возбуждены два уголовных дела: по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения" и статье 347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия". Ведется расследование", – заявили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986180-podrostok-za-rulem-avto-v-balhashe-sbil-velosipedista-i-skrylsya/