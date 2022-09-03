Молодая женщина и двое детей погибли в страшном ДТП в Жетысуской области

Место происшествия. Фото: ДП Жетысуской области

На трассе Алматы - Усть-Каменогорск столкнулись две автомашины. В ДТП погибли молодая женщина и двое детей. Также с места происшествия в ближайшую больницу госпитализировали троих пострадавших, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жетысуской области.

В ведомстве проинформировали, что смертельное ДТП произошло утром 3 сентября на территории Екельдинского района - столкнулись Tоyota Camry и Mitsubishi L200. Участниками дорожной аварии оказались 6 человек, трое из которых погибли.

"Автомашиной Tоyota управлял 40-летний мужчина, который, по предварительным данным, на 295 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Mitsubishi.

Место происшествия. Фото: ДП Жетысуской области

На месте происшествия погибли молодая женщина и 10-летний ребенок. Еще четверых пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали. При доставлении в больницу также скончалась 13-летняя девочка.

Сейчас по факту организованы необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств ДТП", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Расследование проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1986044-molodaya-zhenschina-i-dvoe-detey-pogibli-v-strashnom-dtp-v-zhetysuskoy-oblasti/