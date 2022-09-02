Водитель кроссовера столкнулся с патрульной машиной в Павлодаре (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

Вечером 1 сентября в Павлодаре произошло ДТП с участием патрульной машины, в которую врезался водитель Honda Element. Подробности аварии озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что ДТП произошло 1 сентября около 18.30 часов на автодороге Омск-Майкапчагай напротив одного из АЗС, расположенного по улице Проезд И, 50.

55-летний водитель Honda Element перед нерегулируемым пешеходным переходом не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с патрульной машиной Skoda Rapid, который двигался впереди и остановился, чтобы пропустить пешехода.

Правоохранители отметили, что автомобиль принадлежит Департаменту полиции Павлодарской области.

В результате аварии никто не пострадал. Оба водителя были трезвыми. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку.

По словам водителя кроссовера, нарушение он допустил из-за своей невнимательности. По данному факту проводится проверка.

В отношении водителя Honda возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985861-voditel-krossovera-stolknulsya-s-patrulnoy-mashinoy-v-pavlodare-video/