Мужчина погиб, женщина и ребенок пострадали в ДТП на западе Казахстана

Фото с места ДТП: mgorod.kz

Смертельное ДТП случилось 31 августа в Западно-Казахстанской области - на трассе "Самара - Шымкент" опрокинулся автомобиль Daewoo Matiz, сообщает издание "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию регионального департамента полиции, за рулем авто находился 46-летний мужчина. По данным правоохранителей, он не справился с рулевым управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.

"В результате аварии водитель авто от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. 38-летнюю женщину и 11-летнего мальчика доставили в центральную больницу Сырымского района", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО уточнили, что у женщины были диагностированы лишь ушибы, ее отпустили на амбулаторное наблюдение. Ребенок доставлен в Областную детскую многопрофильную больницу. О его состоянии пока не сообщается.

По факту ДТП ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985821-muzhchina-pogib-zhenschina-i-rebenok-postradali-v-dtp-na-zapade-kazahstana/