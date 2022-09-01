Пьяный водитель пытался скрыться от полиции и устроил ДТП в Павлодаре

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Павлодаре полицейские остановили машину и попросили водителя выйти, однако он не подчинился и нажал на газ. В итоге автомобиль наехал на бордюр, дорожный знак и забор. Мужчина за рулем оказался в состоянии алкогольного опьянения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

30 августа в 03.50 часов стражи порядка по дороге в сторону аэропорта остановили Hyundai Santa Fe.

При общении с водителем правоохранители заметили, что от 37-летнего мужчины исходит запах алкоголя и попросили его выйти из машины. Однако он нажал на газ и попытался скрыться.

"После чего, не выбрав безопасную скорость движения, водитель совершил наезд на бордюр и дорожный знак. Даже это его не остановило. Продолжая скрываться от полиции, вблизи здания аэропорта водитель врезался в забор", - сообщил заместитель командира батальона патрульной полиции Павлодара Алтынбек Медияров.

Выяснилось, что в кроссовере вместе с водителем находились 6 пассажиров, которые от удара получили ссадины и ушибы. Однако госпитализация им не понадобилась.

По заключению медосвидетельствования, "гонщик" находился в алкогольном опьянении средней степени.

Водителя привлекли к ответственности по ч.3 ст.608 (Управление ТС в состоянии опьянения) и ч.1 ст.613 (Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел) КоАП РК. Теперь наказание определит суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985715-pyanyy-voditel-pytalsya-skrytsya-ot-politsii-i-ustroil-dtp-v-pavlodare/