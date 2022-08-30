Водитель погиб в массовом ДТП в Павлодаре

ДТП в Павлодаре. Фото: pavlodarnews.kz

Вчера вечером в Павлодаре произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Как сообщили представители областного управления здравоохранения, один из водителей погиб.

Авария произошла вчера, около 10 часов вечера, передает издание Pavlodarnews.kz.

По словам очевидцев, в районе магазина Metro автомобиль Volkswagen столкнулся с Lada Priora, после чего задел еще две машины и несколько раз перевернулся.

В Управлении общественного здравоохранения Павлодарской области, сообщили, что вызов о дорожном происшествии поступил 29 августа в 22:15.

"В аварии пострадали двое 25-летних мужчин. У одного из них медики зафиксировали биологическую смерть. Второго с ушибами и переломом шейки бедра слева доставили в первую городскую больницу", – отметили в ведомстве.

Сейчас по факту ДТП идет проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985372-voditel-pogib-v-massovom-dtp-v-pavlodare/