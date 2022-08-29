"Ребенок вылетел из окна": массовое ДТП произошло в Алматы (фото, видео)

Фото с места ДТП: instagram.com/kris__p__almaty

Серьезное ДТП произошло вчера, 28 августа, вечером в Алматы - на дороге столкнулись три авто. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе дети, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места ДТП опубликовала Instagram-группа kris__p__almaty.

В описании к посту говорится, что в результате ДТП пострадали несколько детей.

"Со слов пострадавшего водителя Nissan, его маленький ребенок от сильнейшего удара вылетел из машины. Его состояние тяжелое. Супругу водителя со вторым ребенком с трудом вытащили из машины", - говорится в описании к посту.

Отмечается также, что, по словам очевидцев, во втором авто находились молодые люди, которые сбежали с места ДТП.

В Департаменте полиции Алматы рассказали подробности произошедшего.

По данным правоохранителей, 28 августа около 22:30 гражданин Ж. 2003 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следовал по улице Дулатова в восточном направлении и, проигнорировав требование дорожного знака "Уступи дорогу", выехал на улицу Акан-Серы, где допустил столкновение с машиной марки Nissan Micra под управлением гражданина М. 1987 года рождения, который следовал по улице Акан-Серы в южном направлении.

От удара Nissan Micra по инерции выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки Nissan Maxima под управлением гражданина К. 1988 года рождения. Эта машина следовала по улице Акан-Серы в северном направлении.

"В результате данного ДТП пострадали пассажиры автомобиля Nissan Micra, а также водитель и один пассажир машины Nissan Maxima, которые доставлены в медучреждение.

Данный материал принят в производство сотрудниками полиции Турксибского района", - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985333-rebenok-vyletel-iz-okna-massovoe-dtp-proizoshlo-v-almaty-foto-video/