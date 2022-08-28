Сбежавшего с места аварии водителя разыскивают в Актау

Фото с места ДТП: Lada.kz

Полиция разыскивает сбежавшего водителя в Актау - он бросил свой автомобиль после ДТП и скрылся в неизвестном направлении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности автомобилиста.

Авария произошла в минувшую пятницу, 26 августа, вечером. Как сообщили корреспондентам издания "Лада" в пресс-службе областного департамента полиции, в тот день в 19:30 в 28 микрорайоне, напротив дома №6, водитель Mercedes выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Aveo.

Затем Mercedes по инерции врезался в столб освещения.

Фото с места ДТП: Lada.kz

"Виновник аварии оставил свою машину и скрылся с места происшествия. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его личности", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Также известно, что одного из пострадавших доставили в областную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1985254-sbezhavshego-s-mesta-avarii-voditelya-razyskivayut-v-aktau/