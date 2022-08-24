Toyota перевернулась на трассе в Актюбинской области: погибли три человека

Место происшествия. Фото: МВД РК

Три человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области. Еще троих детей доставили в больницу. Авария произошла в ночь на 24 августа. Об этом сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

Стражи порядка рассказали, что в ночь с 23 на 24 августа, около 00.50 часов, 26-летний водитель автомашины Toyota Estima на 91 км автодороги Шалкар-Иргиз не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

"В результате ДТП от полученных травм скончались три человека. Трое несовершеннолетних госпитализированы в больницу города Шалкара", - сообщили в МВД РК.

Полицейские обратились к участникам дорожного движения и попросили быть бдительными, а также строго соблюдать ПДД.

Напомним, 21 августа в Актюбинской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984589-toyota-perevernulas-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-pogibli-tri-cheloveka/