Два человека погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Два человека погибли в результате аварии на трассе в Кызылординской области. Еще двоих пострадавших доставили в больницу, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации правоохранителей, 23 августа около 16.00 часов на трассе Самара-Шымкент близ села Торебай би произошло лобовое столкновение Volkswagen Transporter и Audi.

В результате ДТП две пассажирки легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Еще двух пассажирок из обеих машин доставили с различными травмами в больницу.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Данный факт зарегистрирован по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время стражи порядка проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984556-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-kyzylordinskoy-oblasti/