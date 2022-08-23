Грузовик столкнулся с автобусом в Актобе: есть пострадавшие (фото, видео)

Фото с места ДТП: Polisia.kz

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового авто и общественного транспорта произошло в Актобе сегодня, 23 августа, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, инцидент произошел напротив микрорайона Есет-Батыра.

Полицейские сообщили, что 37-летний водитель грузовой автомашины марки Shacman, не уступив дорогу, допустил столкновение с общественным транспортом марки Yutong.

В результате ДТП в медучреждение обратились водитель грузовика и один из пассажиров автобуса.

Фото с места ДТП: Polisia.kz

По информации полицейских, с начала года в области зарегистрировано 13 ДТП с участием общественного транспорта, в результате 13 человек травмированы.

Напомним, недавно на трассе Алматы-Бишкек произошло лобовое столкновение легковой машины с автобусом. В аварии погиб один из водителей, другой с травмами доставлен в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984456-gruzovik-stolknulsya-s-avtobusom-v-aktobe-est-postradavshie-foto-video/