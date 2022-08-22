Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Актюбинской области

Фото с места ДТП: polisia.kz

В воскресенье, 21 августа, в Актюбинской области случилось ДТП, унесшее жизни сразу пяти человек. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Авария произошла примерно в 12:30 на 54 км автодороги "Покровка – Жанажол" Темирского района.

По данным правоохранителей, 40-летняя водитель автомашины Lada Largus, двигаясь со стороны города Кандыагаш в направлении поселка Кенкияк, не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание авто.

На месте аварии погибли водитель и три пассажира машины, в том числе ребенок. Еще один пассажир скончался в центральной районной больнице.

Кроме того, еще пять человек, трое из которых несовершеннолетние, были госпитализированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984154-chetvero-vzroslyh-i-rebenok-pogibli-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/