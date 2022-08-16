Смертельная авария произошла на трассе в Актюбинской области

Фото с места ДТП. Источник: polisia.kz

В Актюбинской области на трассе произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Авария произошла сегодня, 16 августа, на 10 км автодороги “Актобе – Болгарка – Шубаркудук”.

По данным полицейских, водитель ГАЗели, двигаясь в сторону Актобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry, которая двигалась в направлении Темирского района.

Фото с места ДТП. Источник: polisia.kz

В результате ДТП водитель японского авто скончался на месте происшествия, а четверо его пассажиров были доставлены в Центральную больницу Темирского района.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.

Стражи порядка призвали водителей соблюдать все правила дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983464-smertelnaya-avariya-proizoshla-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/