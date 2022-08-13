Автомобиль перевернулся на трассе в Атырауской области. Погиб пассажир

Пострадавший от опрокидывания автомобиль. Фото: azh.kz

На трассе в Атырауской области перевернулся автомобиль. В результате происшествия погиб пассажир, сидевший на переднем сиденье, передает "Ак Жайык".

Инцидент произошел в субботу днем на 157-м километре трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу.

По информации полиции, за рулем Lada Granta сидел 40-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил опрокидывание.

31-летний пассажир, сидевший возле водителя, погиб.

Полиция проводит необходимые следственные действия.

Пострадавший от опрокидывания автомобиль. Фото: azh.kz

Ранее мы рассказывали об аварии, произошедшей на трассе в Туркестанской области, в результате которого пострадали два человека. ДТП спровоцировал табун лошадей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983051-avtomobil-perevernulsya-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti-pogib-passazhir/