Пьяный тракторист уснул за рулем и "вылетел" в карьерную яму в Павлодарской области

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Житель одного из сел Иртышского района Павлодарской области сел за руль трактора в пьяном виде и едва не погиб - многотонная машина "вылетела" в карьерную яму, сообщает официальный Instagram-аккаунт ДП региона.

На суде мужчина заявил, что вечером было застолье, а утром, перед тем, как сесть за руль, он "выпил водочки".

"Во время управления транспортным средством уснул и, не справившись с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства в карьерную яму", - пояснил глава отделения МПС отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Сунгат Абенов.

В итоге административный суд арестовал мужчину на 15 суток. Кроме того, его лишили прав на управление транспортом на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982498-pyanyy-traktorist-usnul-za-rulem-i-vyletel-v-karernuyu-yamu-v-pavlodarskoy-oblasti/