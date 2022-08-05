Сгорели два авто: один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Мангистау (видео)

Кадр из видео: lada.kz

В пятницу, 5 августа, на трассе в Мангистауской области произошло страшное ДТП - два автомобиля загорелись после столкновения. В результате аварии погиб один человек, пятеро получили ранения.

Как сообщает Lada.kz, ссылаясь на информацию Департамента полиции Мангистауской области, авария произошла на трассе Жетыбай-Шетпе примерно в 9 часов утра. На дороге столкнулись автомобили УАЗ и Toyota Prado.

"Водитель автотранспорта УАЗ, направляясь в сторону села Шетпе, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Prado, вследствие чего произошло возгорание обоих транспортных средств", - цитирует издание сообщение полиции.

По данным правоохранителей, водитель УАЗ погиб на месте ДТП. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту ведется расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982021-sgoreli-dva-avto-odin-chelovek-pogib-pyatero-postradali-v-dtp-v-mangistau-video/