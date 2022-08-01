Видео с ДТП в Нур-Султане из-за "неработающего светофора" прокомментировали в полиции

Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

Накануне, 31 июля, в Нур-Султане случилось ДТП, в результате которого автомобиль опрокинулся на крышу. По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что на этом участке улицы не работают светофоры. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео с места ДТП появилось в Instagram-паблике zhaloby.astana. Судя по кадрам, на дороге столкнулись два авто, одно из них опрокинулось на крышу.

Автор ролика сообщил, что авария произошла на улице Анет баба.

"Уже третий день не работает светофор. Произошла страшная авария по улице Анет баба, 1, Нур-Султан. Мы, жители, не знаем, сколько еще нужно жертв, чтобы госорганы отреагировали. Дорожные неровности не устранены. Ранее ребенок попал под машину", – говорится в описании к ролику.

На публикацию отреагировало Управление административной полиции ДП Нур-Султана. Комментарий ведомства появился под постом.

Как сообщили в правоохранительных органах, ДТП произошло в воскресенье, 31 июля, примерно в 10:25.

По данным полиции, 53-летний водитель автомобиля Nissan, следуя по улице ЕК-35 со стороны ЖК "Зеленый квартал", на пересечении улицы Е305 не уступил дорогу другому авто и тем самым допустил столкновение с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 33-летний водитель.

В результате ДТП пострадал водитель Skoda – его госпитализировали. Сейчас по данному факту проводится дознание.

"Вместе с тем сообщаем, что на сегодня улица Е-305 не введена в эксплуатацию. В связи с застройкой и заселением граждан в целях удобства данный участок дороги открыт. Ранее на пересечении улиц Е305 и ЕК-32 светофорный объект был подключен к временному питанию, на сегодняшний день ведутся монтажные работы по подключению светофорного объекта к постоянному источнику питания.

На основании вышеизложенного, просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы, осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, соблюдая требования ПДД", – говорится в комментарии управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981077-video-s-dtp-iz-za-nerabotayuschego-svetofora-prokommentirovali-v-politsii-nur-sultana/