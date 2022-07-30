Насмерть сбивший 18-летнего парня экс-полицейский получил ограничение свободы

Момент за секунду до аварии. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В Талгаре виновнику ДТП, в котором погиб 18-летний парень, вынесли наказание не связанное с лишением свободы. Родные погибшего категорично отреагировали на решение районного суда и подали апелляционную жалобу. Приговор прокомментировали в пресс-службе Алматинского областного суда.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Талгаре в ночь на 26 октября 2021 года. Под колесами Mercedes-Benz погиб 18-летний парень, который шел по обочине неосвещенной улицы.

Момент аварии попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения, что в итоге помогло правоохранителям установить виновника ДТП. Как позже выяснилось, иномаркой управлял 26-летний экс-полицейский, якобы уволенный из органов за два дня до трагедии.

Родные погибшего возмущены решением суда. Они твердят, что девять месяцев добивались для водителя наказания, но виновник получил лишь два с половиной года ограничения свободы. Их слова приводит сайт телеканала КТК.

"Я на этом останавливаться не буду. Я дальше пойду. Мы должны доказать (полноту его вины – прим. ред.)", – говорит мать погибшего Нургуль Туркубаева.

"Раз ему не дали наказание, он не почувствует, он подумает, что так должно быть. Он так и будет продолжать. Кто гарантию даст, что он завтра другого не собьет? Потому что он безнаказанно ушел", – добавила Женисхан Канкасова.

Родственников удивило, что водитель уволился из органов за два дня до аварии. Родные погибшего и их адвокат утверждают: суд не учел, что полицейский сел за руль нетрезвым и сбежал с места аварии.

"На видео четко видно: после того как он сбил, обратно вернулся и выходит из машины, он на ногах своих не стоял. То есть это все на видео есть.

Также по статье 347 "Оставление место ДТП". Однако статья 347 в ходе судебного процесса прекращена по непонятным мотивам.

"Вождение автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии – и повлекшим смерть человека по неосторожности" – там лишение свободы идет от семи до девяти лет. Его должны были лишить свободы", – говорит адвокат Габит Умирбеков.

В суде Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что уголовное дело по факту ДТП рассматривалось в Талгарском районном суде.

"Приговором суда от 6 июня 2022 года подсудимый был признан виновным по ч. 3 ст. 345 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц – прим. ред.), ст. 347 УК (оставление места ДТП – прим. ред.).

На основании ч. 2 ст. 58 УК (назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений – прим. ред.) ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона РК об амнистии, в связи с 30-летием Независимости РК, он был освобожден от основного наказания в виде лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил. И от потерпевшей стороны поступили апелляционные жалобы", – сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

В суде дополнили, что уголовное дело по факту в апелляционную инстанцию еще не поступило. О результатах рассмотрения жалобы пообещали сообщить позднее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980984-nasmert-sbivshiy-18-letnego-parnya-eks-politseyskiy-poluchil-ogranichenie-svobody/