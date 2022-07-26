Автобус с вахтовиками перевернулся под Экибастузом: пострадали 16 человек

Место происшествия. Фото: ДП Павлодарской области

Автобус с 29 пассажирами и двумя водителями вылетел в кювет сегодня, 26 июля, возле села Байет. По информации ДП Павлодарской области, водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. На место происшествия выехали медики, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДП региона сообщили, что автобус вылетел в кювет на 139 км трассы Павлодар - Нур-Султан. Люди направлялись из Павлодара в Атырау на работу вахтовым методом.

"На месте работали сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились 16 человек", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи добавили, что звонок к ним поступил сегодня в 12.38 часов. На вызов выехали 5 бригад, которые были на месте происшествия через 14 минут.

"Служба "103" заранее предупредила приемный покой Экибастузской городской больницы о, возможно, большом количестве пациентов. Одна из бригад скорой помощи осталась на сортировке пострадавших. Участниками аварии стали 32 человека. 16 из них были доставлены в Экибастузскую городскую больницу", - рассказали медики.

Пострадавшими оказались мужчины в возрасте от 19 до 53 лет. Они получили черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, различные ушибы и переломы.

В управлении здравоохранения Павлодарской области уточнили, что по скорой помощи было доставлено 16 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в Экибастузскую городскую больницу (один - в реанимацию, трое - в травматологическое отделение). Остальные направлены на амбулаторное лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980278-avtobus-s-vahtovikami-perevernulsya-pod-ekibastuzom-postradali-16-chelovek/