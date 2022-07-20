Момент смертельного ДТП с участием мусоровоза и грузовика попал на видео в Караганде

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде столкнулись мусоровоз и грузовик Shacman. В результате аварии погиб 23-летний водитель. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Столкновение большегрузов произошло вечером 19 июля на пересечении равнозначных дорог в микрорайоне Таугуль. Видео момента аварии распространяется в соцсетях.

По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, 41-летний водитель мусоровоза "КамАЗ" допустил столкновение с грузовиком Shacman под управлением 23-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте происшествия.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены соответствующие экспертизы", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в минувшие выходные в Карагандинской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли восемь человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979289-moment-smertelnogo-dtp-s-uchastiem-musorovoza-i-gruzovika-popal-na-video-v-karagande/