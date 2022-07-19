Авто столкнулось с верблюдом в Мангистау: один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии

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На трассе "Жетыбай – Шетпе – Бейнеу – Доссор" в Мангистауской области Lada Priora столкнулась с верблюдом. Три человека пострадали, один из них сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло в ночь на 17 июля на 204-м километре трассы республиканского значения "Жетыбай – Шетпе – Бейнеу – Доссор", передает издание Lada.kz.

Сообщается, что водитель Lada Priora наехал на верблюда.

В результате пострадали три человека, которые были экстренно доставлены в больницу. К сожалению, животное погибло на месте.

По данным Департамента полиции Мангистауской области, сейчас по факту ДТП ведется расследование.

Позже врачи сообщили о состоянии двоих пострадавших, один из которых на данный момент находится в крайне тяжелом состоянии.

У мужчины 1989 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и легких, а также политравму, перелом ключицы, множественные переломы ребер и открытый перелом левой голени.

"Пациент остается в крайне тяжелом состоянии, все необходимое лечение получает, но пока также находится на аппарате ИВЛ, гемодинамическое состояние нестабильное. Введен в медикаментозный сон, получает антибактериальную терапию и все необходимое лечение", – сообщил заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мангистауской областной больницы Бакытжан Койбеков.

Еще один пострадавший сейчас находится в отделении нейрохирургии в палате интенсивной терапии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979066-avto-stolknulos-s-verblyudom-v-mangistau-odin-iz-postradavshih-v-krayne-tyazhelom-sostoyanii/