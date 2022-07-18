Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

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Три человека погибли в ДТП на объездной дороге Костанай-Карабутак. Подробности аварии озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, ДТП произошло 17 июля в 07.40 часов на 56 км объездной дороги А22 Костанай-Карабутак.

Водитель Nissan, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Shacman.

В результате аварии погибли три человека - водитель легкового авто и два пассажира.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978965-tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti/