Восемь человек погибли в страшном ДТП в Уральске

Фото с места ДТП: mgorod.kz

Жуткая авария произошла на объездном шоссе в Уральске – столкнулись два легковых авто. В результате произошедшего погибли 8 человек, в том числе двое детей, передает "Мой город".

Как рассказал изданию замглавы отдела местной полицейской службы Константин Недопекин, минувшей ночью на шоссе столкнулись автомобили Nissan и Lada. В японском авто находился лишь водитель, а в российском – 5 взрослых и двое детей.

"Водитель Nissan при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще трое госпитализированы", – заявил он.

Фото с места ДТП: mgorod.kz

Как выяснили корреспонденты издания, в больницу попали водитель Nissan, а также двое детей из автомобиля Lada 10-ти и 13-ти лет. Они скончались в медучреждении не приходя в сознание.

Стражи порядка устанавливают причины произошедшей аварии.

Фото с места ДТП: mgorod.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978891-vosem-chelovek-pogiblo-v-strashnom-dtp-v-uralske/