Грузовик с цистерной "влетел" в самосвал около Актау (видео)

Кадр из видео: lada.kz

В пятницу, 15 июля, на 17-м километре участка автодороги Актау-Жанаозен произошло ДТП - столкнулись самосвал и грузовик. В результате пострадал один человек.

Как сообщили изданию Lada.kz в департаменте полиции Мангистау, водитель грузовика с цистерной Volvo FH не справился с рулевым управлением и столкнулся со стоящим на дороге самосвалом ЗИЛ. От удара самосвал откинуло за дорожное ограждение.

В результате произошедшего пострадал один человек, но госпитализация ему не понадобилась - после оказания медпомощи пострадавшего отпустили домой.

На водителя Volvo составлен протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Ему может грозить штраф в размере от 20 до 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок от шести до девяти месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978871-gruzovik-s-tsisternoy-vletel-v-samosval-okolo-aktau-video/