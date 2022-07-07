СМИ: В Египте восемь человек погибли в ДТП с автобусом

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На юге Египта автобус перевернулся на трассе. В результате аварии погибли восемь человек, еще 36 получили различные травмы, передает РИА Новости со ссылкой на газету al-Masry al-Youm.

Отмечается, что транспорт направлялся в Абу-Симбел в провинции Асуан, где расположен храмовый комплекс, построенный во времена правления Рамсеса II, популярное место среди туристов.

"Автобус перевернулся на трассе, ведущей в Абу-Симбел в провинции Асуан: восемь человек погибли, 36 ранены", – говорится в материале.

В мае на западе Мексики в штате Халиско автобус, перевозивший сельскохозяйственных рабочих, потерял управление и врезался в стену на шоссе Тукскуэка-Ситала. В результате инцидента погибли 14 человек.

Еще ранее в Стамбуле в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли трое человек, 18 получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977329-smi-v-egipte-vosem-chelovek-pogibli-v-dtp-s-avtobusom/