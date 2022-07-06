Муж с беременной женой погибли, их дочь пострадала в страшном ДТП близ Алматы

Фото с места ДТП: instagram.com/krispi.almaty

Близ Алматы при лобовом столкновении внедорожника с легковым авто погибла супружеская пара. С тяжелыми травмами с места происшествия также госпитализировали трех человек, среди них 6-летний ребенок. Подробности ДТП корреспонденту NUR.KZ рассказали в департаменте полиции Алматинской области.

Фото последствий дорожной аварии появилось в соцсетях. На кадрах запечатлены Volvo и Mercedes Benz. У обеих автомашин сильные технические повреждения.

"Удар сложил в "гармошку" оба автомобиля. Погиб водитель Mercedes и его беременная двойней супруга, сидевшая на переднем сиденье. Единственную выжившую – их четырехлетнюю дочь, сидевшую на заднем сиденье – госпитализировали с многочисленными переломами и ушибами. Водителя Volvo и двоих пассажиров также госпитализировали. Одна из пассажирок – в реанимации", - указывается в посте.

По информации полиции, ДТП произошло в ночь на 6 июля на трассе "Байсерке - Караой" в Илийском районе.

"Предварительно установлено, что 32-летний водитель Volvo на 26 км автодороги "Байсерке-Караой" допустил выезд на полосу встречного движения и в последующем столкнулся с Mercedes Benz.

На месте происшествия погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне легковой автомашины. В ДТП также пострадали трое человек, среди них 6-летняя девочка. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По данному факту начато уголовное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977181-muzh-s-beremennoy-zhenoy-pogibli-ih-doch-postradala-v-strashnom-dtp-bliz-almaty/